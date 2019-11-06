MLB》秋山翔吾名列50大自由球員 美媒建議5隊可搶他

秋山翔吾。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟進入休賽季，美媒《MLB Trade Rumors》今撰文列出50大自由球員評價，並寫出落點分析與簽約理由。今年確定要挑戰大聯盟的日職西武獅隊球星秋山翔吾，被列在第45名，預測落點為亞利桑納響尾蛇隊。

《MLB Trade Rumors》預測秋山翔吾會以2年600萬美元加盟響尾蛇隊，理由是因為今年的自由市場中外野手相當缺乏，秋山翔吾將能夠吸引缺少中外野手的球隊。秋山在日職近5個賽季中有4季打擊率都至少來到3成，唯一的例外是2016年的2成96，此外他已經連續三季都有20轟全壘打的演出。

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《MLB Trade Rumors》提到，即將邁入32歲，可能開啟大聯盟生涯首個賽季的秋山翔吾，最主要的問題就是他能將多少日職成績轉換到大聯盟。但《MLB Trade Rumors》也認為，他會是自由市場上最棒的賭注，因為簽下他的球隊有可能以低廉的價格獲得一位合格的大聯盟先發中外野手。

不過《MLB Trade Rumors》也認為，想要拚搶季後賽的球隊應該不會想要簽下秋山翔吾，而像是響尾蛇隊、遊騎兵隊、印地安人隊、白襪隊及水手隊，都可以試著簽下秋山翔吾當作升級球隊的手段，而且簽下他的風險也相當適中。

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