NBA》老鷹少主歸隊轟29分、13助攻 末節逆轉馬刺止3連敗

T.楊恩今天傷癒歸隊，轟下29分、13助攻。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹賽前傳出主力中鋒J.柯林斯（John Collins）因使用生長激素，遭禁賽25場，不過日前扭傷右腳踝而進入傷兵名單的「少主」T.楊恩（Trae Young）今天傷癒歸隊，轟下全場最高的29分，13助攻為本季新高，率隊以108：100逆轉擊敗馬刺中止3連敗。

T.楊恩日前因右腳踝扭傷缺席2場賽事，今天隨即歸隊迎戰馬刺，兩隊上半場戰況膠著，馬刺僅以45：44握有一分領先，不過易籃後，德羅森（DeMar DeRozan）率隊打出一波9：0的攻勢，馬刺第三節結束以78：70領先。

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上半場8投0中的T.楊恩未攻下任何分數，下半場手感逐漸回溫，29分都在三四節獲得，其中末節團隊6顆三分彈，就包辦4顆，狂轟16分，老鷹末節狂轟38分上演逆轉秀，終場以108：100擊敗馬刺。

T.楊恩攻下全場最高的29分、13助攻，另有2抄截，帕克（Jabari Parker）有19分、8籃板，本屆新秀杭特（De'Andre Hunter）和瑞迪許（Cam Reddish）更貢獻16分、12分；馬刺以德羅森的22分最佳。

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