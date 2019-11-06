NBA》黃蜂葛拉漢狂飆35分 率隊大逆轉溜馬獲3連勝

葛拉漢（中）板凳出發轟下35分，他與羅齊爾（3號）、畢勇伯（8號）合拿球隊最後42分鐘的40分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日黃蜂與溜馬之戰，二年級生葛拉漢（Devonte' Graham）從板凳出發狂砍生涯新高的35分，加上同樣從板凳出發的畢勇伯（Bismack Biyombo）提供了精彩的貢獻，幫助球隊在第四節克服14分的落後，並在延長賽以122：120擊敗溜馬隊。

葛拉漢在延長賽最後1.7秒時被山普森（JaKarr Sampson）犯規獲得3罰，最終他投進2球，幫助球隊拿下比賽的勝利，黃蜂隊也拿下近期3連勝。

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黃蜂隊在第四節時一度以92：78落後，此時黃蜂隊總教練伯雷格（James Borrego）將前三節都沒有上場的畢勇伯給換了上來，他一場就先貢獻2分，並送給麥康諾（T.J. McConnell）一記火鍋，同時他還在抄球後上演快攻灌籃，他的好表現也帶動了黃蜂隊的攻勢，最終他上場17分鐘，拿下15分6籃板，還有2次的火鍋封阻。

畢勇伯第四節上場帶動黃蜂隊攻勢。（美聯社）

羅齊爾（Terry Rozier）單場拿下22分，他跟葛拉漢與畢勇伯兩人包辦了黃蜂隊最後42分當中的40分，率隊成功逆轉，並在延長賽當中擊敗溜馬隊。此役二年級生布里吉斯（Miles Bridges）也有著18分進帳。

華倫（右）轟下33分。（美聯社）

溜馬隊方面，新同學華倫（T.J. Warren）18投15中拿下了33分，同樣也是新加盟的布洛格登（Malcolm Brogdon）拿下31分。但前場大將M.透納（Myles Turner）、沙波尼斯（Domantas Sabonis）缺陣的問題還是對溜馬造成傷害，今天頂替禁區畢塔奇（Goga Bitadze）與利夫（T.J. Leaf）兩人都六犯退場，溜馬也在今天終止了近期的3連勝。

布洛格登（左）拿下31分。（法新社）

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