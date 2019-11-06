MiLB》電子好球帶再擴大實施！ 明年小聯盟也將啟用

電子好球帶將於明年小聯盟部分球場實施。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟距離實施電子好球帶的時間已經越來越近了，在獨聯大西洋聯盟以及今年亞利桑那秋季聯盟都使用電子好球帶後，明年球季小聯盟也將會開始逐步啟用。

根據《The Athletic》記者Evan Drellich報導，大聯盟主席曼福瑞（Rob Manfred）上週向《MLB Network》透露，目前電子好球帶的技術將在冬天大幅度的提升，並且將會在明年成為部分小聯盟的標準配備。

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曼福瑞節目上發表他對於電子好球帶的想法：「這項科技存在，而且我們也有著這些技術。我們在這個賽季正對電子好球帶的技術進行了大幅度的升級，我認為我們將會在適當的時機啟用電子好球帶。這也是為何我們要在大西洋聯盟以及秋季聯盟進行實驗，那就是因為我們要在明年的小聯盟啟用電子好球帶，至少在某些球場上。」

目前大聯盟官方辦公室還不願意透露小聯盟確定實施電子好球帶的詳細情況，因為還沒有任何一個計畫出現定案。一名知情人士透露，電子好球帶有可能會被放在佛羅里達聯盟，這個聯盟的球場同時也會被做為大聯盟的春訓球場。

現在還有另一件不確定的事情，那就是屆時小聯盟實施電子好球帶後，將會用它來當作判決的輔助，抑或是當成挑戰的判決依據。而人們也對於這個在2019年於太平洋聯盟實施的電子好球帶有著質疑。

曼福瑞認為，在太平洋聯盟的實驗是個相當積極的經驗。而電子好球帶在大部分的時間都運行的非常好，而當系統無法運作時，他們也能夠辨識出問題，並且可以進行處理。曼福瑞說明最大的改變是，能夠將接收好壞球判決的儀器放進主審的耳朵當中，如此一來主審看起來就跟平常沒有差別，同時他還能夠透過科技來得到支援。

「你知道的，不論這東西有多好，你都可能會遇到問題，我們對於實驗抱持著肯定的態度，而且我們會持續努力。」曼福瑞說。

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