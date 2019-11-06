MLB》50大自由球員出爐 美媒預測洋基僅會簽下1人

（左起）柯爾與史崔斯伯格是今年自由市場上的前兩號先發投手。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美媒《MLB Trade Rumors》今日釋出自由市場50大球員，紐約洋基隊被預期只會簽下其中1人，那就是老將賈納（Brett Gardner）。

雖然最近洋基隊傳出對自由市場前兩號投手：柯爾（Gerrit Cole）與史崔斯伯格（Stephen Strasburg）有興趣，但MLBTR預計洋基隊只會以1年1000萬美元把這位隊史等級的老將簽回來。效力洋基長達12年的賈納，每年都可以為球隊繳出3-4WAR（綜合貢獻值）的貢獻，而且他在2013至19年合計的WAR來到21.9，是所有外野手當中的第12名。

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賈納在攻守兩端都能做出貢獻，同時也都是聯盟平均以上的水準。雖然賈納通常都是左外野手，不過由於希克斯（Aaron Hicks）受傷動韌帶置換手術可能會整季報銷，洋基如果把賈納簽回來後將會把他放在中外野。

賈納。（資料照，美聯社）

MLBTR表示，很難想像他會穿著除了條紋衣以外的球衣，但如果有球隊願意提供給他2年的合約，有可能會吸引他加盟。目前費城人隊、響尾蛇隊與印地安人隊都有著外野手的空缺。

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