「騎走十萬里 康健捐百萬」 登錄運動紀錄、健康抽好禮

康健人壽連年舉辦大型健走活動，鼓勵民眾走入戶外建立運動好習慣。。（大會提供）

〔體育中心/綜合報導〕康健人壽連年舉辦大型健走活動，鼓勵民眾走入戶外建立運動好習慣。今年適逢公司在台成立30周年，擴大活動規模，除了健走，更增加騎自行車項目，盛大推出結合線上與線下、運動做公益的2019康健人壽騎走日雙重活動。即日起開放報名，歡迎民眾踴躍參加，不但能做公益，更有機會獲得最新iPhone 11、價值萬元以上專業自行車等大獎。

「2019康健人壽騎走日雙重活動」首波啟動為期一個月的「騎走十萬里 康健捐百萬」線上數位公益活動，緊接著12月7日在大佳河濱公園舉辦「康健人壽騎走日」，預計當天號召超過3千人共襄盛舉，用健走和騎自行車一起運動紓壓促進身心健康。

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活動當日將邀請單車陽光甜心魏華萱，率領民眾出發運動去。兩場活動也結合了公益元素，參加者每累積一公里運動里程，康健人壽就捐出新台幣10元公益愛心金，完成線上線下總共10萬公里、相當於環台100圈的目標，康健人壽就捐出新台幣一百萬元支持HOPE癌症希望基金會，多運動、多健康，還能把健康與幸福傳遞給更多需要幫助的人。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示：「今年我們首度結合國人最喜歡的健走及騎自行車，除了將在台北舉辦大型『騎走日』，更推出有趣的線上數位活動，讓所有愛好運動和支持公益的民眾都能參加，不受時間空間限制，運動紓壓的同時也讓自己累積的運動里程轉化為實質關懷，幫助更多人擁有更健康、更幸福、更安心的未來。」

即日起至12月6日，響應「騎走十萬里 康健捐百萬」線上數位公益活動，每登錄一次「健走」或「騎自行車」的運動里程，就可獲得一次抽獎機會，天天登錄、中獎機會越大，有機會把最新iPhone 11、高級飯店住宿券、專業自行車等好禮帶回家，而且只要將活動分享至個人LINE或Facebook，還能額外再獲得一次抽獎機會，前500名分享活動者再加碼送全家早餐券，除了運動保健康同時做公益，還有機會抽大獎。康健人壽也特地為本次騎走日活動設計了臉書專屬大頭貼特效框，歡迎喜愛運動、支持公益的民眾一起換上特效框響應，一騎走、更健康。

「2019康健人壽騎走日」即日起開放免費報名參加，前3,000名報名者可獲得豐富的早鳥限量禮，包含快乾透氣運動T恤乙件、運動補給飲料、星級飯店住宿折價券、現場抽獎券等，名額有限額滿為止。

康健人壽與民眾相約12月7日在大佳河濱公園一起健走、騎自行車，現場也特別規劃了「健康嘉年華」，由康健人壽的合作夥伴們設置紓壓體驗、營養知識、健康大挑戰、打卡互動等趣味攤位和精彩闖關遊戲，還有骨質密度和身體質量檢測等體驗活動。

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