12強》五連星16支0打擊手感冰冷 台灣今變陣出擊？

蘇智傑、林泓育、陳俊秀、張進德、王柏融首戰都未敲安，累計16打數沒有擊出安打。（資料照）

〔記者羅志朋／台中報導〕12強賽首戰台灣昨以6:1擊敗波多黎各，不過台灣打線發揮不佳，全場僅擠出4支安打，第3至7棒蘇智傑、林泓育、陳俊秀、張進德、王柏融都未敲安，累計16打數沒有擊出安打，今天對委內瑞拉之戰是否會做打線更動，值得關注。

昨林泓育擔任指定打擊、扛第4棒，單場4支0，蘇智傑、陳俊秀、張進德、王柏融都是3支0，其中王柏融吞2K。林泓育、陳俊秀、王柏融都拿過中職年度MVP，蘇智傑今年締造全壘打、盜壘雙20，張進德小聯盟層級最高到3A，「台灣五連星」首戰打擊手感冰冷。

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昨王威晨敲安，打擊造成對手兩次失誤，算是稱職扮演核彈頭角色，林立首局轟兩分砲，讓江少慶能夠安心投球，「威立連線」今天是否再度連線也是一大話題。

波多黎各昨天推出右投克魯茲先發，台灣隊先發打線排出6名左打應戰，今天委內瑞拉先發投手阿瓦瑞茲（Henderson Álvarez）同為右投，台灣隊仍有可能以左打陣出擊。

29歲阿瓦瑞茲今年先後效力小聯盟國民3A、墨西哥聯盟Tigres de Quintana Roo隊，在國民3A出賽24場其中4場先發，戰績1勝4敗、防禦率5.94、被打擊率3成11，在墨聯出賽6場都是先發，戰績4勝2敗、防禦率3.12、被打擊率3成10。

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