福州賽》日本甜心逆轉中國韓悅 印度前球后爆冷遭直落二

印度前球后賽娜。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列中國福州羽球公開賽首輪賽事，大會女單第8種子印度前球后賽娜（Saina Nehwal）今天遭中國好手蔡炎炎直落二，首輪就爆冷出局。而日本甜心大堀彩今以3局逆轉中國女將韓悅，挺進16強。

世界女單排名第9的賽娜，此戰狀況極差，僅以9：21、12：21慘敗蔡炎炎，比賽過程僅24分鐘。賽娜近況不佳，包含9月的中國賽、南韓賽，以及10月的丹麥賽都是一輪遊，10月下旬的法國賽則打到八強。

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日本甜心大堀彩。（資料照，歐新社）

目前排名女單第20名的大堀彩，今耗費61分鐘，以15：21、21：19、21：7，3局逆轉擊敗世界女單第15名的韓悅，挺進次輪。

地主中國一姊陳雨菲今天以21：19、21：12，直落二擊敗俄羅斯女將柯塞茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya），晉級16強。陳雨菲下場將對決大堀彩，雙方生涯6次交手都是陳雨菲贏球。

泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）今以21：15、21：14，擊敗南韓好手成池鉉。她下場將面對丹麥選手布里夏特（Mia Blichfeldt）。

中國好手陳雨菲。（資料照，法新社）

泰國名將依瑟儂。（資料照，法新社）

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