12強Live》張奕先發掛帥 台灣隊今對決委內瑞拉

胡金龍進先發打線。（記者林正堃攝）

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽B組預賽，首戰贏球的台灣隊，今天晚上6點30分將派出效力日職歐力士的投手張奕，對決委內瑞拉。

委內瑞拉則推出前大聯盟明星投手阿瓦雷茲（Henderson Alvarez）。

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台灣隊先發打線：

1.王威晨 三壘手

2.林立 二壘手

3.蘇智傑 左外野

4.林泓育 捕手

5.陳俊秀 一壘手

6.胡金龍 指定打擊

7.王柏融 右外野

8.張志豪 中外野

9.岳東華 游擊手

先發：張奕

委內瑞拉先發打線：

1.卡斯提歐（Ali Castillo）

2.貴瑞直多（Juniel Querecuto）

3.浮耶馬由（Balbino Fuenmayor）

4.瑞瓦羅（Carlos Rivero）

5.卡斯楚（Luis Castro）

6.羅迪貴姿（Herlis Rodriguez）

7.阿波達卡（Juan Apodaca）

8.林可恩（Diego Rincones）

9.梅林多茲（Manuel Melendez）

先發：阿瓦雷茲（Henderson Alvarez）

林泓育先發蹲捕。（記者林正堃攝）

王柏融仍排在第7棒。（記者林正堃攝）

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