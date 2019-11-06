12強》日本隊迎戰波多黎各 先發名單出爐！

日本隊昨擊敗委內瑞拉，今迎戰波多黎各。（資料照，記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊今晚在桃園球場迎戰波多黎各，日本隊昨以8：4逆轉委內瑞拉，目前戰績1勝0負，波多黎各昨則敗給台灣隊尚未開胡。日本今派出軟銀下勾強投高橋禮先發，波多黎各推出左投索托應戰。

日本隊先發

1.山田哲人 一壘

2.菊池涼介 二壘

3.近藤健介 左外野

4.鈴木誠也 右外野

5.淺村榮斗 指定打擊

6.坂本勇人 游擊

7.丸佳浩 中外野

8.甲斐拓也 捕手

9.松田宣浩 三壘

先發投手：高橋禮

波多黎各先發

1.馬丁尼茲（Osvaldo Martínez）游擊

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2.德黑蘇斯（Iván de Jesús Jr.）指定打擊

3.歐提茲（Danny Ortiz）左外野

4.賈西亞（Anthony García）右外野

5.多明克茲（Jeffrey Domínguez）一壘

6.瓦倫丁（Jesmuel Valentín）三壘

7.羅德里奎茲（Wilfredo Rodríguez）捕手

8.羅培茲（Jack López）二壘

9.岡薩雷茲（Jay Gonzalez）中外野

先發投手：索托（Giovanni Soto）

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