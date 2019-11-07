12強最大看點台、日大戰 今日賽事預告與轉播

台灣隊昨晚完封委內瑞拉，複賽門票到手。（記者廖耀東攝）

台灣隊昨日3：0完封委內瑞拉成功拿下複賽門票，世界12強錦標賽今晚將在洲際球場展開台、日大戰，雖然無關晉級，但攸關分組第一、第二的位置。這次台灣隊陣容完整加上前兩戰打得相當有氣勢，要來面對陣容也相當豪華的日本大軍，戰況勢必精彩可期。

上午有三場NBA轉播，傷兵滿營的金州勇士要作客休士頓，上一戰面對拓荒者靠著前鋒帕斯卡爾（Eric Paschall）砍34分中止三連敗，少了不少核心球員的勇士將要面對勁敵火箭，兩隊戰況如何，請鎖定自由體育。

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另外還有獨行俠在主場面對魔術的比賽，上一場比賽獨行俠整體表現相當亮眼，共有七人得分上雙，由東契奇（Luka Doncic）29分大三元領銜。公鹿也要來對決快艇，最大看點就是「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）要與雷納德（Kawhi Leonard）同場飆分。

NBA

8：30 勇士 vs. 火箭 愛爾達體育1台

9：30 魔術 vs. 獨行俠 緯來體育

11：00 公鹿 vs. 快艇 ELEVEN SPORTS1

世界12強棒球錦標賽

11：00 澳洲 vs. 古巴 愛爾達體育2台

12：00 委內瑞拉 vs. 波多黎各 緯來體育、愛爾達體育1台

地點：洲際棒球場

18：00 南韓 vs. 加拿大 愛爾達體育1台

18：30 日本 vs. 台灣 緯來體育、愛爾達體育2台

地點：洲際棒球場

日本隊也以2：0戰績晉級複賽。（記者塗建榮攝）

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