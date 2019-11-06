12強》張奕7局飆6K好投 台灣隊完封委國勇闖複賽

台灣隊先發投手張奕。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽B組預賽，台灣隊先發張奕主投7局沒有失分、賞6次三振，而台灣隊也在第7局突破對手，代打朱育賢、王威晨連敲二壘安攻下關鍵2分，終場台灣隊以3：0營擊敗委內瑞拉，預賽取得2連勝，和日本隊攜手闖進複賽。

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張奕前4局投球沒有被敲安，對手僅靠2次保送上壘。第5局2出局後連續被敲2安，張奕三振卡斯提歐（Ali Castillo），化解失分危機，第6局再讓對手三上三下。

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7局上2出局後，林哲瑄選到保送，台灣隊這時換朱育賢代打，對手這時擺出超誇張守備佈陣，三壘手直接移到游擊防區，游擊手移防二壘，二壘手移防一壘後方的草皮區，朱育賢在滿球數的情況下，用巧打擊出左外野二壘安，打回台灣隊第1分。下棒王威晨再擊出左外野二壘安，台灣隊單局攻2分。

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台灣隊先發投手張奕。（記者廖耀東攝）

張奕續投第7局，1出局後先被羅迪貴姿（Herlis Rodriguez）敲安，2出局後被林可恩（Diego Rincones）擊出安打，委內瑞拉攻占一、三壘，台灣隊這時換高宇杰蹲捕，張奕三振梅林多茲（Manuel Melendez），再度化解失分危機。

第9局胡金龍敲安後，盜上二壘，並靠委內瑞拉投手阿瓦瑞多（Cristian Alvarado）連續2次暴投，胡金龍跑回本壘得分，台灣隊再拿1分。

台灣隊從第8局動用牛棚，陳冠宇0.1局、林凱威0.2局、陳鴻文1局聯手關門守成，最後就以3：0獲勝。台灣隊明天將和日本隊爭奪分組第一。

朱育賢代打敲關鍵二壘安。（記者廖耀東攝）

林哲瑄衝回本壘得分。（記者廖耀東攝）

林哲瑄衝回本壘得分。（記者廖耀東攝）

朱育賢。（記者廖耀東攝）

王威晨敲二壘安，再打回1分。（記者廖耀東攝）

台灣隊奪勝。（記者廖耀東攝）

台灣隊奪勝，全隊開心玩自拍。（記者廖耀東攝）

台灣隊總教練洪一中握拳為子弟兵喝采。（記者廖耀東攝）

台灣隊闖進複賽，朱育賢振奮大吼。（記者林正堃攝）

台灣隊闖進複賽，朱育賢振奮。（記者林正堃攝）

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