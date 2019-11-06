12強》明對抗台灣2萬球迷大軍 日本應援團準備好了（影音）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕日本隊明天南下台中出戰預賽勁敵台灣隊，滿場2萬名球迷的「完全客場」，是不少日媒評估的不安因素。然而，坐落在左外野的應援團，希望透過不到百人的力量，向台灣2萬名球迷大軍決勝負。

日本昨對委內瑞拉吸引3000多名球迷進場，雖然人數不多，透過左外野13名應援團官方人士的帶動，為每位日本球員加油聲勢頗為壯觀，宛如在日職主場觀看比賽。

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日本隊應援團。（記者塗建榮攝）

日本隊官網記載官方應援團在2017年常設化，不過應援團代表久保芳秀透露，早在2007年於台灣打亞錦賽時，就有專門的應援團跟隨日本隊征戰各地，甚至經典賽遠征至美國，還吸引當地媒體報導。

久保本身是阪神虎應援團代表，其他人則是來自各隊的應援團成員，如此代表隊每個球員的應援曲都難不倒他們，不過日本隊也有原創曲，用於攻佔得點圈的「嗆司」。

和日本隊球員相同，日本各隊球迷來到國際賽就變身一體，每個人都熟記每位球員的應援曲。久保說，「因為每個人都喜歡職棒，別隊球員也會幫忙加油。」

明天將到台中洲際球場，將面對滿場台灣球迷。久保認為，台灣應援特點在於很大聲，而且很有魄力，笑說明天可能是不到100名的日本球迷，對上2萬名台灣球迷，「但我們不擔心，會用心去應援，氣勢上絕對不能輸！」

日本隊應援團。（記者塗建榮攝）

日本隊應援團。（記者塗建榮攝）

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