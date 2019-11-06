12強》「王建民很真、很謙卑」 吳克群被後勁感動

吳克群今在賽前演唱「後勁」。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天台灣對委內瑞拉之戰賽前，由歌手吳克群演唱歌曲「後勁」；日前吳克群看過王建民棒球紀錄片《後勁》，兩人經典對談，王建民不向命運低頭的棒球人生娓娓道來。

吳克群表示，有機會在這場比賽前唱「後勁」，很感動，昨天看比賽看到王建民在牛棚幫助選手傳承，這力量很重要，「後勁」這首歌希望給所有還在努力的球員，希望這場比賽台灣隊能贏，「後勁很重要。」

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談到昨天台灣對波多黎各的比賽，吳克群說，昨天我們先打兩分，投手心情能夠放鬆，希望今天也是這樣，委內瑞拉戰力更強，昨天波多黎各失誤滿多的，不能希望人家失誤，我們穩住就有機會，就可以去東京，「我跟很多朋友約好，只要打進奧運就會組團去，希望能完成這願望。」

之前王建民暢談從谷底攀向巔峰的心路歷程，吳克群說，「王建民是很真、很謙卑的人，他有一個男孩的眼神，喜歡這件事情、喜歡棒球，當我問他受傷在棒球農場練習，他在想什麼，現在回頭去想，他說那時候沒學更多，如果能學很多可以幫助更多年輕球員，他不是在講客套話或冠冕堂皇的話，我近距離看他眼神就是個男孩，熱愛某件事都有這種眼神。」

吳克群希望，王建民的精神可以被更多人看到並傳遞下去，他說，「透過跟王建民的對談，最希望更多人去看後勁這部片，那個東西太難，大部分是拿冠軍才會在意，報紙才會報，默默在努力，受傷之後怎麼攀回來，那個毅力和後勁才是最難的。」

棒球國際賽和過去王建民在洋基時期連兩年奪19勝，總能凝聚國人的心，吳克群說，「很多人講說很懷念當初王建民連兩年19勝，大家在瘋一件事，國際賽大家的向心力和熱情，會讓彼此忘記謾罵，台灣社會很多時候媒體或網路喜歡互相謾罵批評，可是當回到一場比賽、某一球，你就不再在乎這些，大家可以一起做一件事，為一個人一起加油，這是很酷的事。」

王建民（左）此次擔任12強國家隊牛棚教練。（資料照，記者林正堃攝）

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