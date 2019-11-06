冰球》刻苦練球到半夜 她是APP軟體工程師也是國手

李昕容是冰球場上的高材生。（冰協提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年台灣盃女子冰球邀請賽，台灣菁英隊首日連續擊敗新加坡和菲律賓，一日兩勝。陣中前鋒李昕容是陣中的「冰球高材生」，畢業於大同大學資訊工程資工所，且球齡才三年半，就已多次入選國手。她表示，「必須兼顧事業和冰球，相當艱辛，但冰球已是我生活的一部分，在球場上能宣洩情緒，忘記煩惱，同時還認識一群志同道合的好夥伴（隊友）。」

26歲的李昕容現職是APP軟體工程師，只能利用空暇時練習，她坦言，「小巨蛋只能在非營利時段練球，所以訓練時間大都是9點半之後，回到家都是半夜，隔天7點半起床，睡眠時間不到6小時。」

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今年李昕容參與國家隊的比賽超過10天，她笑說，「所有年假都用在比賽，甚至還要請事假才能比賽或出國移訓，所幸平時我沒有特別的娛樂活動，休假剛好都用在冰球上。」

李昕容高中畢業的暑假，與朋友相約到冰上樂園溜冰，意外與冰球結下不解之緣，加入俱樂部後，才開始接受正規訓練。他透露，「大學課業壓力很重，只以娛樂性質參加，畢業後才全心投入，很意外能選上國手。」

因為冰球啟蒙較晚，很難與從小培訓的球員競爭，李昕容上場機會並不多，但她仍相當珍惜每次出場的機會，「我希望能至少打到30歲，無論能不能繼續當國手，不計較上場時間多寡，都會一直堅持下去，因為冰球就是我的摯愛。」

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