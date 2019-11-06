12強》日本完封波多黎各 就等台灣攜手晉級！

日本隊獲勝。（記者塗建榮攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕日本隊先發投手高橋禮今天完全封鎖波多黎各，開賽飆17上17下，6局僅被敲1支安打，無失分，加上鈴木誠也轟出關鍵3分砲，終場以4：0奪下預賽2連勝。

日本隊先發高橋禮開賽飆17上17下，6局僅被敲1支安打無失分。（記者塗建榮攝）

高橋禮讓波多黎各打者完全掌握不到擊球點，抓下18個出局數中，有14顆滾地球，直到6局下2出局，才對岡薩雷茲投出保送遭上壘，隨後再被馬丁尼茲敲首安，不過最後三振掉得黑蘇斯，完成6局好投。

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近藤健介敲安送回第一分。（記者塗建榮攝）

鈴木誠也在3局下敲出三分全壘打。（記者塗建榮攝）

鈴木誠也在3局下敲出三分全壘打。（記者塗建榮攝）

日本隊打線在3局下就突破波多黎各先發投手索托，2出局保送上壘，菊池涼介和近藤健介連敲2支安打，加上對手失誤先攻下1分，隨後日本四棒鈴木誠也一棒轟出3分砲，單局猛轟4分拉開差距。

波多黎各先發投手索托。（記者塗建榮攝）

日本隊擊敗波多黎各搶下預賽第2勝，稍晚若台灣擊敗委內瑞拉，B組將確定由台灣和日本出線。目前台灣和委內瑞拉打完5局，兩隊戰成0：0平手。

日本隊獲勝。（記者塗建榮攝）

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