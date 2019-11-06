射擊》再傳捷報！亞運飛靶金牌楊昆弼射下台灣第19張奧運門票

楊昆弼（中）順利取得台灣第19張奧運門票。（射擊協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣射擊好手楊昆弼今日在2019年杜哈亞洲錦標賽男子不定向飛靶決賽以26分排名第4，即使無緣站上頒獎台，仍經遞補確定拿到明年東京奧運門票。

楊昆弼資格賽5輪、125個泥盤共射破120個，並列第4晉級決賽。他決賽則是射破26個泥盤，僅次於科威特的阿爾穆札夫（Khaled Al-Mudhaf）、阿爾拉西迪（Talal Al-Rashidi）及阿爾麥奎拉（Naser Al-Meqlad）。

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奧運射擊每一項目各國最多只能拿到2張門票，本屆亞錦賽前3名被科威特選手包辦，而該國去年世錦賽已靠阿爾費韓（Abdulrahman Al Faihan）先取1席，因此這次亞錦賽僅1人拿到資格，使楊昆弼能搭上奧運列車。

楊昆弼（中）順利取得台灣第19張奧運門票。（射擊協會提供）

楊昆弼（中）順利取得奧運門票。（射擊協會提供）

21歲楊昆弼在2016年里約奧運成為台灣射擊隊最年輕國手，而他去年雅加達射下個人金牌，與女將林怡君攜手奪混合團體銀牌。他今年在拿坡里世大運同樣勇猛，其中在個人決賽更是於第50發才逆轉對手摘金，並和另一女將劉宛渝摘混合團體銀牌。

值得一提的是，楊昆弼4年前同樣是在亞錦賽驚險搭上奧運末班車，如今他再度於亞錦賽斬獲奧運門票。

射擊目前分別由田家榛女子25公尺手槍、吳佳穎女子10公尺空氣手槍、林穎欣女子10公尺空氣步槍、呂紹全男子10公尺空氣步槍及楊昆弼不定向飛靶，共取5席資格。

台灣代表團目前在奧運除了射擊5席，加上射箭6席、體操5席、游泳2席、田徑1席，共取得19張奧運入場券。

楊昆弼（中）順利取得奧運門票。（射擊協會提供）

楊昆弼順利取得奧運門票。（射擊協會提供）

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