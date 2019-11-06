冰球》搭夜車北上練球 黃筠筑「梅開二度」擊敗強敵澳洲

U18台灣隊黃筠筑梅開二度，是陣中主要得分手。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年台灣盃女子冰球邀請賽於今天於台北小巨蛋冰上樂園開戰，台灣兵分兩路，U18台灣隊連續擊敗澳洲和香港；台灣女子菁英隊則力克新加坡和菲律賓，地主2隊合計4戰全勝。

澳洲隊本次來勢洶洶，由國內女子聯賽的頂尖選手和U18代表隊組成，被視為是奪冠大熱門。

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U18台灣隊首戰就碰上最大勁敵，但小將臨危不亂，次節第10分鐘就攻破澳洲大門；年僅16歲的黃筠筑在門前接獲隊友傳球，射門得分，助隊先馳得點，第三節僅1分鐘，又射進保險分，單場梅開二度，率隊3：0擊敗澳洲。

身高僅155公分的黃筠筑，在上屆U18世界盃1級B組資格賽，獲選大會最佳前鋒，也是隊上的主攻手；本場在澳洲長人陣中穿梭自如，成為奪勝功臣。

她笑稱，「上週在泰國微笑盃移訓，為了爭強碰撞能力，教練安排我們跟男子選手比賽，收到成效。本場對上澳洲毫不畏懼，我們速度和敏捷性完全壓過對手。」

就讀於台南高商的黃筠筑，每次訓練都必須專程上台北，她苦笑，「為了省錢，我通常搭5個小時客運北上，練習完再搭夜車回家，才不會耽誤隔天的課業。」

U18台灣隊黃筠筑（後）梅開二度，是陣中主要得分手。（記者廖聿偉攝）

U18台灣隊黃筠筑梅（背號10）開二度，是陣中主要得分手。（記者廖聿偉攝）

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