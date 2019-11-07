12強》日職選秀落榜又如何 張奕、廖乙忠締造奇蹟

台灣隊投手張奕。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天台灣以3:0擊敗委內瑞拉，張奕先發7局無失分拿下勝投，加上明天台日大戰廖乙忠先發，在一級國際賽事，台灣隊連兩天推出日職選秀落榜生先發，寫下不可思議的一頁史冊。

張奕高中赴日讀書打球，2012年日本福岡第一高校畢業後投入日職選秀，結果落選，4年後日職育成選秀被歐力士指名，順利以外野手身分加盟，去年球季結束棄打從投，今年就升上一軍舞台，8月8日父親節這一天拿勝投，如今又在12強賽繳出生涯代表作，棒球人生逆轉勝。

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廖乙忠棒球之路走來也很崎嶇，高中赴日求學，同樣在高校畢業後，2013年參加日職選秀落榜，後來返台讀開南大學，雖然國手資力還算豐富，不過去年中職選秀意外落榜，隨即以自主培訓身分來到中信兄弟，今年1月升任正式球員，戰績3勝5敗、防禦率4.36，台灣大賽對桃猿先發6.1局失5分拿下勝投，寫下傳奇一頁。

今天張奕投贏委內瑞拉，如果明天廖乙忠對日本先發登板奪勝投，將創造不可思議的局面，那就是兩位日職選秀落榜生，在一級國際賽事先發領軍贏球；別忘了，去年他們兩人還走在徬徨的棒球十字路口，證明只要不自棄，機會是留給準備好的人。

台灣隊投手廖乙忠。（記者林正堃攝）

台灣隊投手張奕。（記者廖耀東攝）

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