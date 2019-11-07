12強》經典賽多次失守曾哽咽泛淚 陳鴻文浴火重生

終結者陳鴻文成功關門，4位投手聯手完封委內瑞拉。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕12強賽台灣隊守護神陳鴻文表現威風八面，對波多黎各、委內瑞拉都在第9局登板，各後援1局無失分，拿下1次救援成功，上一屆12強賽他投4.2局無責失分，儼然是為12強賽而生的男人。

過去球迷總是說，陳禹勳投國際賽實在厲害；2015年12強賽陳禹勳投5.2局無失分，這屆投1局無失分，防禦率是完美的零，其實陳鴻文也不遑多讓。

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2015年12強賽陳鴻文預賽5場全數登板，對荷蘭後援0.2局，對義大利、加拿大、古巴、波多黎各都是後援1局，這5場全都是在第9局以後登板，總計被敲出4支安打，失2分皆為非責失分，加上這屆12強賽2局無失分，合計6.2局無責失分，防禦率同樣是完美的零。

事實上，陳鴻文征戰一級國際賽事可書寫一部血淚史。2013年經典賽台日大戰，第9局陳鴻文上場投球，雖順利解決前2名打者，仍保送鳥谷敬，接著成功盜上二壘。下一棒井端弘和2好球情況下適時擊出安打，日本追平比分，逼入延長賽。

延長賽第10局陳鴻文續投，被相川亮二敲安、保送糸井嘉男，林羿豪登板救火，在一出局二、三壘有人情況下，中田翔敲出致勝高飛犧牲打，台灣飲恨輸球，陳鴻文承擔敗投，賽後他接受採訪時感到非常自責，一度哽咽，眼淚在眼眶打轉。

2017年經典賽陳鴻文對荷蘭後援吞敗，隔天對南韓後援又被金泰均轟全壘打再吞敗，24小時內添兩敗，等於經典賽陳鴻文出賽5場就吞3敗，表現不理想。

穿國家隊球衣之沉重，陳鴻文當然清楚，國際賽多次守成不力引發球迷嚴厲撻伐，網路酸言酸語不曾停歇，不過他不以為意，陳鴻文曾表示，穿戴上國家隊球衣、球帽是一種榮耀，多少球員想要達到此目標而不可得，如果可以的話，國際賽一直打到40歲他都願意，「如果我沒打一定會後悔，每次打完都有收穫。」

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