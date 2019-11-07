12強》近10年日韓全職業明星隊 對台10戰全派左投先發

今永昇太今天對台先發。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／台中報導〕12強賽台灣預賽已取得2勝戰績，篤定晉級複賽，今天晚上6點半迎戰強敵日本，只要贏球就能取得一級國際賽事對戰首勝。
值得一提的是，近十年日本或南韓全職業明星隊，只要對戰台灣隊，全部都由左投先發，無一列外，總計10場，其中日本兩場、南韓8場。
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2009年經典賽南韓推出王牌左投柳賢振對台灣，投3局無失分，隔年廣州亞運台韓兩度遭遇，無論是預賽還是金牌戰，南韓全由柳賢振先發，總計10局失4分，預賽拿到勝投。如今柳賢振已是大聯盟頂級先發投手。
2013年經典賽台韓再戰，南韓由左投張元準先發，投3.2局失2分；複賽台日大戰，日本由左投能見篤史先發，2.2局失2分。
2014年仁川亞運預賽南韓推出梁玹種對台先發，4局無失分，金牌戰由「微笑左投」金廣鉉先發，5.2局失3分。
2017年經典賽台韓之戰，又是梁玹種對台先發，3局失3分，上述8場比賽台灣對日、韓全輸，戰況慘烈。
還好2018年雅加達亞運，由業餘合庫、台電為班底的台灣隊夠爭氣，再度遭遇梁玹種，隊長林加祐首局轟兩分砲，一棒定江山，取得台韓一級國際賽事對戰12年來首勝；今天12強賽台日大戰，台灣隊勢必要有人跳出來扮英雄，擊潰日本左投今永昇太。
過去國際賽台灣打者患「恐左症」，面對左投總打不好，因此，日、韓總是推出左投先發對台，希望能往痛處打，別忘了，2008年北京奧運南韓也是派旅美左投奉重根對台灣隊先發。
★近十年國際賽日、韓左投對台先發
|國際賽
|對手
|先發左投
|投球內容
|2019十二強賽
|日本
|今永昇太
|?
|2018亞運
|南韓
|梁玹種
|6局失2分、敗投
|2017年經典賽
|南韓
|梁玹種
|3局失3分
|2014亞運
|南韓
|梁玹種
|4局無失分
|南韓
|金廣鉉
|5.2局失3分（金牌戰）
|2013經典賽
|日本
|能見篤史
|2.2局失2分
|南韓
|張元準
|3.2局失2分
|2010亞運
|南韓
|柳賢振
|6局失1分、勝投
|南韓
|柳賢振
|4局失3分（金牌戰）
|2009經典賽
|南韓
|柳賢振
|3局無失分、勝投
*未列勝投、敗投表無關勝敗。
|★近十年國際賽日、韓左投對台先發