12強》近10年日韓全職業明星隊 對台10戰全派左投先發

今永昇太今天對台先發。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕12強賽台灣預賽已取得2勝戰績，篤定晉級複賽，今天晚上6點半迎戰強敵日本，只要贏球就能取得一級國際賽事對戰首勝。

值得一提的是，近十年日本或南韓全職業明星隊，只要對戰台灣隊，全部都由左投先發，無一列外，總計10場，其中日本兩場、南韓8場。

請繼續往下閱讀...

2009年經典賽南韓推出王牌左投柳賢振對台灣，投3局無失分，隔年廣州亞運台韓兩度遭遇，無論是預賽還是金牌戰，南韓全由柳賢振先發，總計10局失4分，預賽拿到勝投。如今柳賢振已是大聯盟頂級先發投手。

2013年經典賽台韓再戰，南韓由左投張元準先發，投3.2局失2分；複賽台日大戰，日本由左投能見篤史先發，2.2局失2分。

2014年仁川亞運預賽南韓推出梁玹種對台先發，4局無失分，金牌戰由「微笑左投」金廣鉉先發，5.2局失3分。

2017年經典賽台韓之戰，又是梁玹種對台先發，3局失3分，上述8場比賽台灣對日、韓全輸，戰況慘烈。

還好2018年雅加達亞運，由業餘合庫、台電為班底的台灣隊夠爭氣，再度遭遇梁玹種，隊長林加祐首局轟兩分砲，一棒定江山，取得台韓一級國際賽事對戰12年來首勝；今天12強賽台日大戰，台灣隊勢必要有人跳出來扮英雄，擊潰日本左投今永昇太。

過去國際賽台灣打者患「恐左症」，面對左投總打不好，因此，日、韓總是推出左投先發對台，希望能往痛處打，別忘了，2008年北京奧運南韓也是派旅美左投奉重根對台灣隊先發。

★近十年國際賽日、韓左投對台先發

國際賽 對手 先發左投 投球內容 2019十二強賽 日本 今永昇太 ? 2018亞運 南韓 梁玹種 6局失2分、敗投 2017年經典賽 南韓 梁玹種 3局失3分 2014亞運 南韓 梁玹種 4局無失分 南韓 金廣鉉 5.2局失3分（金牌戰） 2013經典賽 日本 能見篤史 2.2局失2分 南韓 張元準 3.2局失2分 2010亞運 南韓 柳賢振 6局失1分、勝投 南韓 柳賢振 4局失3分（金牌戰） 2009經典賽 南韓 柳賢振 3局無失分、勝投

*未列勝投、敗投表無關勝敗。

★近十年國際賽日、韓左投對台先發

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法