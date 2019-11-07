12強》日本監督警戒台灣隊4人 只剩大王沒表現

被日本隊監督稻葉篤紀點名警戒的4名台灣隊選手，只有王柏融還未有所表現。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在12強預賽上演大驚奇，連退強敵波多黎各和委內瑞拉，收下6強複賽門票，今天將與同為2勝的日本爭奪分組第一，日本監督稻葉篤紀賽前所點名警戒的台灣打者幾乎都有所發揮，只差「大王」王柏融還沒有好表現。

日本國家隊監督稻葉篤紀日前結束在台灣的情蒐，他特別點名要提防中職打者朱育賢、林立以及投手陳禹勳，稻葉也警戒擁有王柏融的台灣打線。

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被點名的4人中有3人都在預賽繳出亮眼表現，中職打擊王林立在首戰砲轟波多黎各，1局下就敲出右外野2分砲，第5局一二壘有人時的突襲短打也造成對手內野守備大亂，助隊再添2分，林立也趁亂上到三壘，再靠蘇智傑高飛犧牲打回本壘得分，陳禹勳在8局上中繼1局無安打無失分，台灣首戰就以6：1擊敗波多黎各。

中職新科MVP朱育賢雖然連兩場都沒有先發，但在昨役面對委內瑞拉敲出致勝一擊，7局2人出局後林哲瑄靠著四壞球保送上壘，教練團啟用朱育賢代打，滿球數後把外角球推打到三壘方向，打穿往右半邊佈陣的委內瑞拉內野防線，林哲瑄直闖本壘先馳得點打破僵局，台灣隊士氣大振再連得2分，終場以3：0完封委內瑞拉，預賽取得2連勝。

被稻葉監督點名的4人中只有王柏融還未有所發揮，兩戰累積6打數吞4K一安難求，另有2次保送，王柏融狀況低迷，今天「台日大戰」是否還會排進先發打序值得關注。

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