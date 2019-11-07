MLB》簽柳賢振有一大優勢！ 傳美聯球隊正積極追求中

柳賢振。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟韓籍左投柳賢振，今年投出旅美生涯年並入選國聯塞揚獎最終票選名單當中，而在本季結束成為自由球員的他，還有著與其他球員相比之下一個最大的優勢。

大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）透露，柳賢振有機會在季末重返道奇隊。不過這兩年繳出好成績的他，累積44場先發，防禦率僅2.21外，由於他在去年接受了道奇隊1年1790萬美元的合格報價，因此他成為了本屆自由市場前6名先發投手當中（以fWAR排名），唯一一個不會收到合格報價的投手，因此想要簽下他的球隊並不需要花費選秀權。

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柳賢振也吸引了遊騎兵隊的興趣，大聯盟官網記者蘇利文（T.R. Sullivan）爆料，遊騎兵隊正相當積極地追求這位韓籍左投加盟，來提升他們的輪值深度。蘇利文透露，遊騎兵隊內部對他的評價相當高。

由於遊騎兵隊陣中去年有兩位投出脫胎換骨表現的投手：林恩（Lance Lynn）和邁納 （Mike Minor），若柳賢振加盟後將會擔任球隊陣中的第三號先發。官網認為遊騎兵隊就算在補進柳賢振後，依然有望簽下今年重拾明星身手的三壘手唐納森（Josh Donaldson）做為補強。

根據《MLB Trade Rumors》的預測，柳賢振最終會與遊騎兵隊簽下一張3年5400萬美元的合約，而唐納森則可能會與遊騎兵隊簽下一張3年7500萬美元的合約。

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