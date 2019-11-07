MLB》大聯盟威爾森防守獎出爐！ 洋基「法官」首度獲獎

威爾森年度最佳防守獎名單出爐。（圖片取自MLB推特）

〔體育中心／綜合報導〕2019年的大聯盟威爾森防守獎得主於今天出爐，本屆共有4人首度獲獎，其中印地安人隊的捕手培瑞茲（Roberto Perez）今年不僅拿下年度最佳的捕手獎項，更是獲得年度最佳防守球員的殊榮。

本屆首次獲選4名球員分別是：培瑞茲、王寇頓（Kolten Wong）、佩洛塔（David Peralta）以及賈吉（Aaron Judge）。天使隊的西蒙斯今年再次獲獎，他生涯已經六度拿下這座獎項，不過可惜的是他今年的游擊手金手套獎被印地安人隊的林多（Francisco Linder）拿下，無緣成為雙料得主。

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本屆得獎名單如下：

一壘手：佛里曼（Freddie Freeman），（勇士隊，2次，2連霸）

二壘手：王寇頓（Kolten Wong），（紅雀隊，1次）

游擊手：西蒙斯（Andrelton Simmons），（天使隊，6次）

三壘手：查普曼（Matt Chapman），（運動家隊，1次）

中外野手：肯恩（Lorenzo Cain），（釀酒人隊，4次）

左外野手：佩洛塔（David Peralta），（響尾蛇隊，1次）

右外野手：賈吉（Aaron Judge），（洋基隊，1次）

捕手：培瑞茲（Roberto Perez），（印地安人隊，1次）

投手：葛蘭基（Zack Greinke），（響尾蛇/太空人隊，3次，2連霸）

年度最佳防守球隊：太空人隊（1次）

年度最佳防守球員：培瑞茲，（印地安人隊，1次）

年度最佳防守球隊是太空人隊。（圖片取自MLB推特）

印地安人隊的培瑞茲是年度最佳防守球員。（圖片取自MLB推特）

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