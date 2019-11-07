MLB》傳奇教頭接班人是誰？ 巨人新帥位將從這3人中誕生

波契這賽季結束後選擇退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕率領巨人奪3冠的傳奇老教頭波契（Bruce Bochy）今年賽季開始前已宣告這季結束後將退休，波契離去後所空出的巨人帥位由誰補上將是各界所關注的焦點，在賽季結束一段時間後，各家媒體預測目前新帥人選最後3人將會是前費城人主帥卡普勒（Gabe Kapler）、太空人板凳教練Joe Espada，以及光芒板凳教練Matt Quatraro。

巨人的棒球事務部總管Farhan Zaidi自從2月份波契宣布將要退休之時，至今已經有很長的時間讓他慢慢考慮新帥人選，除了卡普勒、Joe Espada和Matt Quatraro之外，曾在球團考慮名單上的還有道奇隊板凳教練Bob Geren、運動家教練Mark Kotsay，以及巨人教練團中的Ron Wotus和Hensley Meulens。

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現年44歲的前費城人少帥卡普勒，執教費城人兩個賽季以來率隊拿下161勝163敗不及5成的勝率，這季在球隊簽下強打明星哈波（Bryce Harper）的助拳下，以81勝81敗剛好5成的勝率，終結自2012年以來每季都敗多勝少的窘況，只可惜球團依舊選擇在10月10日解雇卡普勒，目前費城人新帥位將由前洋基教頭吉拉迪（Joe Girardi）接下。

前費城人主帥卡普勒將有可能為巨人新任主帥。（資料照，美聯社）

Joe Espada才剛隨著太空人在世界大賽與國民戰到Game 7才敗下陣來，很可惜在坐擁3張王牌先發的情況下，沒能收下近3季以來的第2座冠軍。Matt Quatraro則是跟著本季表現非常亮眼的光芒，在美聯外卡驟死賽擊退強敵運動家，並在美聯分區系列賽和大聯盟例行賽戰績第一的太空人鏖戰到Game 5才敗北。

波契執教生涯最終年的成績為77勝85敗，巨人雖在7月份打出一波高潮，單月19勝6敗佳績一度衝上國聯外卡前段班，但後繼無力使球隊依舊無緣在傳奇教頭最後一年執教殺進季後賽。波契從2007年開始執教巨人，並在2010、2012和2014年，連續3個偶數年都拿下世界大賽冠軍。

巨人休賽季除了傳奇教頭退休之外，陣中的王牌左投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）將成自由身，這位30歲的強投最終情歸何處也同樣令外界期盼。瘋邦曾於2014年季後賽大殺四方，不只最終拿下該年世界大賽冠軍，更收下世界大賽MVP獎座。

巨人王牌左投瘋邦，賽季結束後成為自由身，最終情歸何處令外界引頸期盼。（資料照，法新社）

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