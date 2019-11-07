MLB》去年神簽約締驚奇 美媒建議洋基補強新目標

洋基隊去年簽下的拉梅修在本季成為洋基隊上MVP。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊去年沒有選擇與他隊爭奪馬查多（Manny Machado）與哈波（Bryce Harper），反倒是與超級工具人拉梅休（DJ LeMahieu）簽下2年2400萬美元的合約，最終獲得超值的成果，多位美國媒體人就推測，洋基本季可能在最終並不會簽下自由市場最大咖的球員柯爾（Gerrit Cole），而是去找尋更便宜的替代方案。

目前洋基隊還是有傳出打算追逐柯爾的消息，但《紐約郵報》記者大衛杜夫（Ken Davidoff）認為，若柯爾的要價過高，洋基隊相當可能會打退堂鼓，並選擇更經濟實惠的投手。

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大衛杜夫建議，洋基隊可以鎖定同城球隊大都會的先發投手惠勒（Zack Wheeler），雖然惠勒已經收到了大都會給他的1780萬合格報價，因此若惠勒拒絕合格報價跟洋基隊簽約，洋基隊還需額外付出選秀權作為補償。

惠勒在生涯前幾年都遭遇到傷病困擾，不過這兩年他平均可以先發30場，防禦率都能壓在4以下，合計吃下377.2局，是相當耐操好用的先發投手，大衛杜夫認為洋基應該將惠勒擺在補強的第二順位。

同城的惠勒這兩年是相當強悍的先發投手。（資料照，今日美國）

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