NBA》「勇士的氣氛更早以前就變怪了」 教頭說公道話

杜蘭特（左）與格林的口角，連帶導致勇士王朝解替。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年季初勇士爆發休息室內鬨風波，連帶導致杜蘭特季後走人、勇士王朝解體，事過境遷，教頭柯爾（Steve Kerr）近日上廣播節目終於承認，當時是D.格林做得太過分了，而且其實在更早以前他就有感覺球隊的氣氛變得怪怪的。

去年11月勇士輸給快艇，當時在板凳席上杜蘭特與格林爆發口角，嚴重到需要隊友上前將兩人拉開，隨後格林下一場比賽遭到勇士禁賽，KD日前承認，這起事件的確是導致他季後離開勇士的原因之一。

請繼續往下閱讀...

柯爾在日前的廣播節目上也承認：「我想我已經解決這問題，但我們沒有...更衣室充滿了原始的情感，其實我在更之前一個賽季末，就有感覺球隊的態度開始發生了些許改變，我們失去了部分連結感，這種情況一直持續到賽季初，始終存在著無法言喻的緊張氣氛，格林也無法應對，他突然爆發，這造成很大的傷口。」

「現在是我執教勇士的第六年了，我和格林現在很了解彼此，」柯爾提到，「他需要衝突來刺激自己，而我欣然接受，我和他每年都會起衝突，好多次了，這沒什麼，因為他需要這些來獲得活力。」

柯爾認為：「在他和杜蘭特的這件事，的確是他做得太過火了，這是在全國電視轉播之下，而你將球隊挑到全世界面前接受審查，出現了太多的影響因素，事情就變得很難處理。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法