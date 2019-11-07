NBA》杜蘭特離開勇士 柯爾：自認為超越詹皇卻不被認同

杜蘭特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士上季無緣三連霸，連兩年勇奪總冠軍賽MVP的球星杜蘭特（Kevin Durant）與球隊分道揚鑣，本季轉戰東部籃網，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）近日受訪時表示，他已經發現杜蘭特兩年前就有考慮過離開球隊，與D.格林（Draymond Green）的衝突只是離隊的其中原因之一，最主要是因為外界仍不認同他已經超越了「詹皇」詹姆斯（LeBron James），成為聯盟第一人。

柯爾近日在上資深運動專欄作家西蒙斯（Bill Simmons）節目時透露杜蘭特離隊的原因，他認為杜蘭特2016年離開雷霆來到勇士，當時的他追求改變，渴望奪冠，第一年的他就像海綿一樣，不停地發問去吸收任何東西，當時以為他已經融入球隊，並樂在其中，不過在第2年後就出現焦躁不安的情緒。

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杜蘭特加盟勇士首年就助隊奪冠，2017-18年賽季再次擊敗詹姆斯所率領的騎士，柯爾在談話時同意西蒙斯的觀點，他認為杜蘭特在完成2連霸後，內心仍尋求外界的認可，但大家還是不認為他的成就已經超越詹姆斯，「杜蘭特覺得自己是NBA的第一人，但卻沒有獲得任何認可，就算他在總冠軍賽連兩年擊敗詹姆斯。」

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