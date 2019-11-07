12強》台日今晚「全勝對決」 日媒：注目的一戰

台灣與日本兩支全勝隊伍今日將交手。（資料照）

〔記者倪婉君／台中報導〕12強賽B組預賽，昨天台灣和日本雙雙確定以2勝0敗晉級複賽，今晚6點半兩隊交手仍然備受注目，台灣隊長胡金龍已喊話「全力以赴」，日媒也關注日本隊能否頂住台灣主場球迷的加油氣勢、以3連勝晉級。

以預賽3戰中，原本就以台日大戰最受注目，2萬張門票早也賣光，比起台灣隊前兩場分別出戰波多黎各、委內瑞拉各約1萬1千多人進場，現場氣氛勢必更加狂熱。

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台灣隊在2連勝之後，全隊士氣高昂，但胡金龍昨天賽後就強調，不會說因為已經晉級就是練兵的態度，全隊還是會全力以赴，也要尊重進場球迷。由於本屆12強是採超級循環賽制，預賽成績會帶入複賽，因為台灣隊若能對日本搶下勝利，也有助於之後搶進決賽的機會。

日媒《Full-Count》也分析這支擁有王柏融、陳冠宇和張奕等3名旅日球員的台灣隊，認為除了昨晚先發的張奕不會上場，王柏融可望排在先發打序，陳冠宇則在牛棚待命。文中指出，台灣隊在中職球員部分，桃猿球員占8人、中信兄弟則占6人，這兩隊比重就占了全隊一半，並點名全壘打王和安打王朱育賢、打擊王林立、盜壘王王威晨都是實力突出的好手。投手則有速球超過150公里的旅美好手江少慶，以及在光芒時期於大聯盟出賽11場的胡智為。

儘管日本也有應援團大軍要前進洲際，但畢竟仍是不到百名球迷的少數，日媒也關心日本隊能否克服台灣主場球迷的加油聲、搶下分組第1，讓這場「注目的一戰」未演先轟動。

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