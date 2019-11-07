12強》台灣複賽賽程出爐！佛心票價曝光網友暴動了

台灣隊複賽比賽時間已定。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊順利晉級12強複賽，根據賽程，不論今晚對日本的輸贏為何，台灣隊在超級循環賽制的4場比賽時間都已確定，分別在台灣時間11日上午11點、12日晚間6點、15日中午11點、以及16日中午11點出賽，前2場地點為ZOZO海洋球場，後2場為東京巨蛋，交戰對手仍未定。

而根據日本售票網「L-ticket」的資訊，台灣隊複賽在ZOZO海洋球場，內野最貴的指定席門票僅3900日圓，換算成台幣約1000元出頭；內野自由席則賣1700日圓，外野則為1000日圓，令不少台灣球迷躍躍欲試，想親自飛東京為台灣隊加油。

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台灣隊在日本進行複賽的票價出爐。（取自L-ticket）

台灣隊在日本進行複賽的票價出爐。（取自L-ticket）

相較之下，這次在台灣主場洲際棒球場舉辦的3場預賽，內野門票分別是新台幣2500元和1800元，外野則為1000元，雖然贈送不同的應援T以及毛巾，不過前2戰分別都只開出1.1萬人的票房，距離滿場2萬人還有一段差距。

日本開賣票價曝光，讓不少網友吶喊，台灣這次12強預賽的門票「根本日幣當台幣賣」、「台灣實在賣太貴了」、「台灣看1場 日本看4場」、「買到便宜一點的廉航，去日本看3-4場加起來剛好台灣2500看3場」。

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