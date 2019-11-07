福州賽》台灣一姊戴資穎打退印尼東宗 取對戰5連勝晉級8強

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎在今日於超級750系列中國福州羽球公開賽提拍上陣，即使腳傷影響移動步伐，小戴展現精準的控球技術，最終以21：19、21：17力退世界排名25的印尼女將東宗，奪對戰5連勝及女單8強入場券。

20歲東宗2017年成為印尼史上第2位世界青少年錦標賽女單金牌，被印尼寄予厚望。她今年世界巡迴賽表現平平，最佳成績僅8強，福州賽首輪以22：20、19：21、21：17艱辛打敗華裔美籍好手張蓓雯。

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世界排名第2的戴資穎在福州賽雖是帶傷上陣，但首輪對手西班牙好手瑪琳卻因生病狀況不佳，於第2局大幅落後就直接棄賽，使小戴晉級16強。

戴資穎打東宗特別有心得，生涯4度對戰尚未輸過，兩人近一次在南韓公開賽交手，東宗製造8個局點，仍功虧一簣。小戴首局5：8落後，但她不疾不徐，及東宗頻頻發生回球出界，技術暫停前已後來居上取得11：9優勢；戴資穎在下半局似乎受腳傷影響，多球未能趕上，也讓東宗獲得19：15領先，小戴改靠精準控球不僅能扳平戰局，更連下6分先馳得點。

東宗在次局失誤偏多，戴資穎能把握住機會，前半段取得11：9領先，而下半局對手失誤持續出現，小戴贏得對戰5連勝，且目前對戰也1局未失。

戴資穎8強對手將是世界排名42的台灣另一好手白馭珀及世界排名19的南韓金佳恩交手之間的勝方。

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