歐冠》滿滿的歉意！ 南韓天王進球不慶祝向傷者致意（影音）

孫興敏面對紅星單場進2球，幫助球隊以4：0大勝。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠小組賽第4輪比賽日，B組由上季歐冠亞軍熱刺，作客出戰來自塞爾維亞的貝爾格勒紅星，熱刺靠著陣中的「南韓天王」孫興敏單場獨進兩球的優異表現下，終場以4：0輕取紅星，值得一提的是孫興敏在進球後選擇不慶祝，並向週末因他背後鏟球而導致腳踝變形骨折的戈麥斯致意（André Gomes）。

熱刺在比賽第34分鐘的時候，先是靠著阿根廷進攻中場洛塞爾索（Giovani Lo Celso）在門前的補射先馳得點。下半場比賽第57分鐘，孫興敏接獲阿里（Dele Alli）的傳球在禁區內左側勁射破網，在這球進球後孫興敏選擇不慶祝，並雙手合十向戈麥斯致意。

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A respectful celebration from Heung-min Son pic.twitter.com/Rg594MDOJl — B/R Football （@brfootball） 2019年11月6日

孫興敏於比賽第61分鐘再度破門，這次同樣不慶祝，僅和隊友擊掌。比賽接近尾聲的第85分鐘，丹麥的中場大師艾瑞克森（Christian Eriksen）再補上一刀，替球隊收進錦上添花的一球，最終熱刺以4球大勝紅星。

孫興敏於本場賽後向《英國電信體育台》表示：「這場勝利對我們來說很重要，尤其是在很難被攻破的紅星主場，這對我們有相當大的士氣提升。」在談到上週末那次紅牌犯規時，孫興敏強調：「對於這次意外我真的感到很抱歉，這幾天我的確很難受，但我還是得專注在球隊、比賽上，並且持續向前進。」

孫興敏這賽季於歐冠賽場表現依舊亮眼，目前出賽4場攻進5球，是熱刺今年在鋒線上最為穩定的火力供輸者。目前熱刺在B組出賽4場，斬獲7分積分排名第2，分組僅次於4戰全勝豪取12分積分的拜仁慕尼黑。

上週末熱刺作客出戰艾佛頓的比賽中，比賽第79分鐘孫興敏為了阻斷艾佛頓的快攻而選擇從戈麥斯身後鏟球，導致戈麥斯失去重心後再與奧里耶（Serge Aurier）有肢體上的碰撞，結果戈麥斯的腳踝因此變形、扭曲。

孫興敏本先是收到收到一張黃牌，但後來主裁改判此犯規動作為紅牌，孫興敏因而難過地掩面離場，最終艾佛頓在終場前踢進追平球，兩隊以1：1握手言和。

上週末於英超的比賽中，孫興敏（圖左）從戈麥斯（圖右）背後直接鏟球。（資料照，路透社）

戈麥斯的腳踝嚴重變形。（資料照，路透社）

孫興敏遭判紅牌，直接驅逐出場。（資料照，路透社）

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