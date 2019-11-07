NBA》哈登砍36分領銜！火箭21顆三分球轟垮勇士

哈登砍進36分。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕火箭今在主場迎戰傷兵滿營的勇士，全隊狂飆21顆三分球，且先發5人得分全數上雙，並在哈登繳36分帶領下，終場以129：112擊敗勇士。

勇士今年球季飽受傷病困擾，不只上季總冠軍戰因左膝十字韌帶撕裂動刀的K.湯普森（Klay Thompson），連同一哥柯瑞（Stephen Curry）也因手掌骨折休兵，D.格林（Draymond Green）則是手指韌帶受傷，D.羅素（D'Angelo Russell）也因腳踝扭傷進入傷兵名單。

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今作客火箭，勇士首節勉強能咬住對手，次節魏斯布魯克（Russell Westbrook ）聯手哈登（James Harden）輪流開火，率隊取得雙位數領先，易籃後火箭延續上半場火力，沒給灣區大軍太多反撲機會，最終以17分差帶走勝利。

此役火箭全隊投進21顆三分球，6人得分上雙，哈登繳全場最高36分、13助攻，塔克21分、11籃板次之。勇士則以替補上陣的柏克斯（Alec Burks）攻下28分、8籃板表現最佳，前役打出驚奇的小將帕斯卡爾（Eric Paschall）則進帳19分。

柏克斯28分8籃板。（美聯社）

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