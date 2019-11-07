NBA》國王波丹諾維奇飆6記三分無用 暴龍捍衛主場不敗金身

波丹諾維奇（中），遭阿努諾比（左）與范維利特（右）包夾掉球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕開季狀態低迷的國王隊今天作客對上衛冕軍暴龍隊，國王波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）繳出本季最佳表現，與H.巴恩斯（Harrison Barnes）合砍48分，仍不敵先發全員得分上雙的暴龍隊，終場暴龍隊以124：120擊敗國王隊，拿下賽季第5勝。

國王隊今天的表現相當精彩，曾在第二節落後達15分，但是他們在三分線上10投6中的神射將比數追到剩下6分差，包含半場剩下4分07秒前，H.巴恩斯與希爾德（Buddy Hield）的背靠背三分，半場打完暴龍以66：58領先。第三節打完國王再追回1分。

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H.巴恩斯砍進26分。（今日美國）

在第四節比賽時間剩下35秒時，希爾德錯失了將比分拉近到2分差的一記跳投，暴龍隊以122：118領先，伊巴卡（Serge Ibaka）抓下籃板，范維利特（Fred VanVleet）罰進了關鍵兩罰為比賽就此定調，暴龍隊終場以4分差擊敗國王隊，主場戰績來到4勝0敗，並取得近期對國王隊5連勝。

暴龍隊前鋒阿努諾比（OG Anunoby）今天攻進本季新高的18分外帶6籃板5助攻與3火鍋，羅利（Kyle Lowry）24分是全隊最高，西亞卡姆（Pascal Siakam）23分13籃板還送出5次助攻，伊巴卡從板凳出發轟下21分還抓下6籃板。

伊巴卡板凳出發攻進21分6籃板。（美聯社）

國王部分，H.巴恩斯單場26分4籃板4助攻，波丹諾維奇從板凳出發投進6記三分球拿下22分，希爾德也有單場5記三分進帳，拿下21分8籃板，福克斯（De'Aaron Fox）拿下17分7籃板9助攻，但也發生了7次失誤，本季平均失誤數來到3.6，是生涯新高。

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