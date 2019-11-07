NBA》獨行俠東契奇砍27分 魔術決勝節失誤誤事苦吞4連敗

東契奇攻下全場最高27分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在主場迎戰魔術，當家控衛東契奇（Luka Doncic）決勝節2分鐘連拿4分，攻下全場最高的27分，魔術也未能把握逆轉機會，A.戈登（Aaron Gordon）在讀秒階段連續出現2次進攻犯規，小柯瑞（Seth Curry）最後7秒的關鍵兩罰落空，獨行俠終場就以107：106驚險取得2連勝，賞給魔術4連敗。

「隊友救了我，」東契奇賽後受訪時表示，自己在進攻端出現許多失誤，多虧隊友在防守方面幫了大忙，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和小哈達威（Tim Hardaway Jr.）在第四節最後30多秒都讓A.戈登出現進攻犯規，並讓他6犯離場，魔術在最後一分鐘1球未進，原本有機會靠著小柯瑞的兩罰追平或超前，但全數落空，伍切維奇（Nikola Vucevic）的三分球也失手，魔術錯失逆轉機會，在客場吞下4連敗。

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東契奇攻下全場最高的27分，另有7籃板、7助攻，但有6次失誤，克勒貝爾（Maxi Kleber）挹注14分，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）14投4中，僅繳出10分、8籃板的成績。

魔術以A.戈登的23分最高，伍切維奇貢獻19分、11籃板，艾薩克（Jonathan Isaac）也有13分、10籃板、4抄截的雙十表現。

A.戈登在讀秒階段連續出現2次進攻犯規。（法新社）

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