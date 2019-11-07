NBA》八村壘悲情得分掛蛋 巫師不敵溜馬

八村壘本場比賽得分掛蛋。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「背靠背」出賽的溜馬於主場迎戰巫師，昨日才以120：122在延長賽中敗給黃蜂的溜馬，本場比賽靠著全隊7人得分上雙，力壓畢爾（Bradley Beal）全場30分的表現，最終溜馬以121：106擊敗巫師，日本混血新秀八村壘本場比賽得分掛蛋，這是他NBA生涯首度0得分的比賽。

兩隊上半場戰成70：62，溜馬握有8分領先。比賽到了第3節，溜馬打出一波22：2的高潮，將比分最大拉開至23分差，但是巫師在第3節結束前連拿11分將比分追到80：94，比賽進入末節但巫師無力逆轉，最終巫師以15分差落敗給溜馬。

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溜馬前鋒華倫（TJ Warren）全場15投中9拿下全隊最高的21分，先前因左小腿挫傷缺席兩場比賽的沙波尼斯（Domantas Sabonis）則是得到13分，另抓下平生涯最多的單場17籃板。板凳出發的射手麥德莫（Doug McDermott）整場10投6中，包括3分球6投中4，拿下全隊次高的19分。

華倫本場攻下全隊最高的21分，幫助溜馬戰勝巫師。（美聯社）

巫師的「BB彈」畢爾本場雖攻下30分高分，但手感不佳，全場29投中12，外線更是慘淡地12投僅中1，另還有5籃板5助攻的挹注。中鋒T.布萊恩（Thomas Bryant）拿下20分11籃板2助攻。替補出場的麥爾斯（C.J. Miles）攻下15分，包括6投3中的3分球。

備受外界矚目的日本混血兒八村壘，今年以首輪第9順位被巫師選進陣中，開季表現不錯，但本場比賽出賽21分鐘，全場5投0中且無罰球機會，因此得分掛蛋，八村壘另還單場抓下8籃板。

畢爾場雖砍下30分，只可惜巫師依舊敗給溜馬。（法新社）

沙波尼斯攻下13分，另抓下生涯新高的17籃板。（法新社）

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