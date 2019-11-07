NBA》灰熊後場合飆57分 灰狼湯斯歸隊仍吞敗

D.布魯克斯轟下31分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊隊今天在主場迎戰灰狼隊，三年級生D.布魯克斯（Dillon Brooks）與新秀莫蘭特（Ja Morant）兩人合砍57分，帶領灰熊隊以137：121擊敗灰狼，守護主場勝利。

灰熊隊今天首節就展現精準的三分火力，單節三分球8投5中，第二節灰熊隊一度將比分拉開到16分，半場灰熊隊的三分球13投就命中了8顆。第三節灰狼隊將比分拉近到96：101的5分差，但今天手感最火燙的D.布魯克斯和莫蘭特兩人在第四節合力轟下30分拉開比數，終場灰熊就以137：121大勝灰狼隊，終止近期的3連敗。

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莫蘭特拿下26分。（美聯社）

D.布魯克斯今天三分球7投5中轟進31分，是今天灰熊隊得分最高的球員。菜鳥莫蘭特26分4籃板4助攻，克勞德（Jae Crowder）單場投進4顆三分拿下18分，他在上半場兩度4分打，是自2007年的米勒（Mike Miller）以來，再次有灰熊隊球員出現單場複數4分打。瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）拿下10分12籃板的雙十表現，另一位新秀B.克拉克（Brandon Clarke）今天7投7中，以百分之百的命中率拿下18分8籃板。

克勞德今天兩度四分打。（今日美國）

灰狼隊方面，A.威金斯（Andrew Wiggins）單場30分是全隊最高，湯斯（Karl-Anthony Towns）在經過兩場禁賽後，今日歸隊繳出25分13籃板的好表現，新秀卡爾佛（Jarrett Culver）15分5籃板7助攻。

湯斯歸隊首戰吞敗。（美聯社）

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