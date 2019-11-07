12強》第13輪的奇蹟 鄉民舉辦「王威晨道歉大賽」

王威晨昨敲安、奮力跑上二壘。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕王威晨昨晚在對委內瑞拉之戰第7局，接在朱育賢之後再補上一支安打，打回重要的第2分穩定局勢，單場4打數2安打，兩戰下來稱職扮演開路先鋒的角色，成為台灣隊安打王，賽後PTT鄉民更發起了「向王威晨道歉比賽」，紛紛表示：「24（二世）我錯了！」

王威晨在就讀大學時一次滑壘受了大傷，左腳骨折讓他沉潛了兩年，2015年參加選秀，直到第13輪才被兄弟選走，加上父親是前兄弟象「萬人迷」王光輝的關係，讓他一入職棒就受質疑「靠爸」。近兩年王威晨逐漸成長為兄弟內野核心，連2年拿下盜壘王，更是中職睽違10年再有球員達成單季40盜。

請繼續往下閱讀...

今年開季時，王威晨一度陷入攻守低潮，遭到不少球迷冷嘲熱諷，不過台灣大賽期間他10打數猛敲5安，還屢有美技演出打臉酸民，火燙表現更延續到12強熱身賽，不過正式先發一公布，他把打擊王林立擠到二棒、郭嚴文擠到板凳，還是引來質疑。

但是這兩場比賽的表現，王威晨不負洪總期望，稱職扛起核彈頭，昨晚PTT鄉民立刻舉辦「向王威晨道歉比賽」，紛紛表示王威晨：「火哥接班人（指會在國際賽爆發）」、「大賽型選手」、「 二世對不起 請當我男友」、「對不起我酸了一整季」。

王威晨昨天賽後表示，那支安打是想說委內瑞拉投手一直對朱育賢投變速球、走外角，他應該也有很多外角球打，就冷靜一點做攻擊，很開心能再去日本比賽，想要上去看看自己的能耐到哪裡。

王威晨跑上二壘。（記者林正堃攝）

王威晨跑上二壘。（記者林正堃攝）

王威晨跑上二壘。（記者林正堃攝）

王威晨跑上二壘。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法