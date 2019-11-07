NBA》T.楊恩外線瘋狂打鐵 老鷹主場慘敗公牛20分

T.楊恩本場比賽外線8投盡墨，僅得到9分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹昨日才靠著「少主」T.楊恩（Trae Young）29分13助攻的優異表現，擊退西部強敵馬刺，才隔一天T.楊恩今日手感急速冷凍，外線8投盡墨，全場僅得9分，公牛則是走出昨日被湖人逆轉的陰霾，靠著捷克射手史托倫斯基（Tomas Satoransky）攻進生涯新高的27分，帶領公牛軍以113：93踢館老鷹。

史托倫斯基本場攻下生涯新高的27分，帶領公牛大勝老鷹。（法新社）

公牛昨日曾大幅領先由詹姆斯（LeBron James）所領軍的湖人，但第4節被打出38：19的比分而被「紫金軍團」完成大逆轉，今日公牛同樣又在開賽就取得領先，首節打完就取得14分領先，半場結束以56：41領先老鷹。

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公牛沒讓悲劇再度發生，第3節結束再將比數拉開至26分差，末節所幸沒讓老鷹逆轉成功，最終以20分差收下這重要的一勝，終止近期的2連敗，老鷹則是吞下近5場比賽的第4敗。

史托倫斯基今日表現相當精采，全場13投10中，包括三分球5投中4，砍下全場最高的27分，另有7籃板8助攻的全能表現。「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）今日攻下17分，另外挹注5籃板4助攻，以及3次封阻。「公牛新一哥」拉文（Zach LaVine）本場牛刀小試僅得10分，另有8籃板4助攻2抄截2火鍋的全能成績。

老鷹今日表現最佳的球員為前鋒J.帕克（Jabari Parker），全場12投中6得到18分，近況不錯的J.帕克上一場對上馬刺攻下19分，再前一場對上熱火則是攻下23分。板凳出發的「老飛人」卡特（Vince Carter）則是外線6投中3，全場得到14分。手感冰冷的T.楊恩本場比賽12投僅中3，包括外線8次出手全部槓龜，僅得到9分，另有3籃板3助攻。

J.帕克（灌籃者）攻下全隊最高的18分。（法新社）

老將卡特（圖左）本場比賽替補出發攻下14分。（法新社）

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