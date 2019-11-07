福州賽》石宇奇一局打完退賽 中國奧運男單現慘況

Major disappointment as Shi Yu Qi bows out of the Fuzhou China Open due to injury and Gemke goes through to quarterfinals#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/XFABhf7wmS — BWF （@bwfmedia） November 7, 2019

〔體育中心／綜合報導〕在印尼公開賽扭傷撕裂韌帶的中國男單一哥石宇奇，在這次的福州公開賽傷癒復出，想不到今天於次輪面對丹麥選手傑姆克（Rasmus GEMKE），首局以10：21輸掉後就決定退賽。

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石宇奇在今年7月的印尼公開賽面對丹麥好手安童森時，在回擊時拉傷韌帶當場痛苦倒地，隨後便開始了他的復健過程，9月時他於中國公開賽復出，短短兩局就被同胞好手陸光祖直落二淘汰，這個舉動也遭到質疑是為了保分而上場，完全沒有運動家精神。

10月石宇奇於澳門公開賽再度復出，這次他打到冠軍賽才以三局不敵泰國好手塔馬辛（Sitthikom THAMMASIN），貌似已經找回身體狀況。然而在這次的福洲公開賽，石宇奇首輪就面對韓國一哥孫完虎，他也順利以兩個21：17晉級，但今天石宇奇在面對傑姆克時，腳步明顯不靈活，首局僅拿下10分就輸掉，最終也選擇退賽。

林丹。（資料照，歐新社）

石宇奇退賽也讓中國男單的奧運之路又遇上麻煩，他雖然在澳門公開賽拿下亞軍，讓他的奧運積分排名進步到第40名，但這次二輪遊，排名可能不會有顯著提升。再加上林丹這次再度一輪遊，原本17名的排名勢必會下滑。中國男單目前在奧運積分排行榜上前16名只剩下諶龍一人，若最終16名仍只有一人，那中國男單將無法獲得2張奧運門票，

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