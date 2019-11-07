12強》台日大戰打線出爐 朱哥、大王都先發

朱育賢。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕台日大戰先發打序出爐，昨天代打建功的「朱哥」朱育賢擔任先發先發5棒一壘手，前兩戰都未敲安的「大王」王柏融則繼續先發、擔任先發8棒右外野手。

兩年前亞冠賽，台灣隊只有陽岱鋼、王柏融和朱育賢從今永昇太手中敲安。今天面對這位日本隊王牌左投，台灣隊派出王柏融和朱育賢先發。

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賽前媒體關注台灣隊打線，總教練洪一中表示，其實跟前兩戰都差不多。但名單出爐後，包括朱育賢、王勝偉都是首次在12強預賽先發，分別擔任先發一壘和游擊手。

台灣隊先發打序

1棒三壘手 王威晨

2棒二壘手 林立

3棒DH 胡金龍

4棒捕手 林泓育

5棒一壘手 朱育賢

6棒左外野手 蘇智傑

7棒中外野手 林哲瑄

8棒右外野手 王柏融

9棒游擊手 王勝偉

先發投手 廖乙忠

日本隊先發：

1棒一壘手 山田哲人

2棒二壘手 菊池涼介

3棒左外野手 近藤健介

4棒右外野手 鈴木誠也

5棒指定打擊 吉田正尚

6棒游擊手坂本勇人

7棒中外野 丸佳浩

8棒捕手 會澤翼

9棒三壘手 松田宣浩

先發投手：今永昇太

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

今永昇太。（資料照，記者塗建榮攝）

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