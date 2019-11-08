戴資穎福州賽8強交手南韓女將 今日賽事預告與轉播

台灣一姊戴資穎。（資料照，法新社）

早安！《自由體育》為您帶來本日精采賽事預告與轉播！

戴資穎在福州賽帶傷力拚，昨靠犀利控球、多變手法致勝，以21：19、21：17擊敗世界排名25的印尼女將東宗。而今天小戴將在中午12點將在8強賽碰上南韓金佳恩，雙方2度交手，小戴取得2連勝，且兩次都是直落二解決對手。球迷們別忘了一起打開電視幫戴資穎加油！

請繼續往下閱讀...

NBA例行賽火熱開打，今天為您帶來塞爾提克對上黃蜂的賽事，沃克（Kemba Walker）將回到黃蜂主場對決老東家，羅齊爾（Terry Rozier）也將對上前綠軍隊友，誰能拿出更好的表現帶走勝利呢?記得鎖定直播囉!

12強的賽事今天進行的是C組比賽，第一場是加拿大對上澳洲，澳洲目前正處於背水一戰的情況中，他們能否拿下關鍵一勝呢?第二場則是南韓對上古巴，南韓若順利拿下就能取得分組第一，古巴能不能逆襲翻盤，拿下這場勝利呢?別忘了收看轉播囉!

南韓隊。（歐新社）

NBA例行賽

09:00 塞爾提克@黃蜂 愛爾達體育1台 ELEVEN SPORTS1

羽球

12:00 戴資穎vs.金佳恩 愛爾達體育台3台

12強棒球錦標賽

11:00 加拿大@澳洲 緯來體育、愛爾達體育2台、公視3台

18:00 南韓@古巴 緯來體育、愛爾達體育2台、公視3台

古巴強打賈西亞爾。（美聯社）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法