12強》身價逾25億！台日大戰 日本豪華先發陣容年薪嚇人

讀賣巨人明星游擊手坂本勇人（左）年薪高達5億日圓；巨人明星外野丸佳浩本季年薪也有4.5億日圓。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽，台灣隊今天晚上強碰日本，爭奪分組第一。而日本隊稍早也公布先發陣容，先發9人加投手今永昇太，年薪逾25億日圓。

日本國家隊這次28人名單中，讀賣巨人明星游擊手坂本勇人、樂天強打二壘手淺村榮斗，兩人的年薪都是5億日圓，並列全隊最高。不過，淺村榮斗今天沒有先發，有可能會在比賽後段上場代打。

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曾獲得兩度中央聯盟MVP的巨人軍外野丸佳浩，今年的薪水有4.5億日圓；養樂多強打山田哲人本季年薪為4.3億，軟銀36歲三壘老將松田宣浩也有4億日圓的年薪。

廣島二壘手菊池涼介的年薪也有2.4億日圓，預賽三場都扛日本隊四番的廣島強打鈴木誠也，今年的年薪為1.6億日圓。日本火腿外野手近藤健介本季年薪為1億日圓。

而日本隊先發投手今永昇太今年的薪水為6700萬日圓，是今天日本先發陣容中年薪最少的選手。

日本隊先發打線的年薪：

1棒 山田哲人 年薪4.3億日圓

2棒 菊池涼介 年薪2.4億日圓

3棒 近藤健介 年薪1億日圓

4棒 鈴木誠也 年薪1.6億日圓

5棒 吉田正尚 年薪8500萬日圓

6棒 坂本勇人 年薪5億日圓

7棒 丸佳浩 年薪4.5億日圓

8棒 會澤翼 年薪9200萬日圓

9棒 松田宣浩 年薪4億日圓



先發：今永昇太 6700萬日圓

日本隊先發今永昇太。（資料照，記者林正堃攝）

松田宣浩。（資料照，記者林正堃攝）

淺村榮斗今年的年薪高達5億日圓。（資料照，記者林正堃攝）

山田哲人。（資料照，記者林正堃攝）

菊池涼介。（資料照，記者羅沛德攝）

日本隊外野手近藤健介（右）。（記者林正堃攝）

鈴木誠也。（資料照，記者羅沛德攝）

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