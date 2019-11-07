12強》國家隊兄弟球員眾多 王威晨點出恰恰關鍵力量

王威晨指出彭政閔給兄弟球員心理很大安定力量。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣隊王威晨12強賽前兩戰都敲安，昨對委內瑞拉敲下全隊第2分，稱職扮演核彈頭角色。

今天對戰日本，王威晨說，「外界評估日本隊實力堅強，我們很期待這場比賽，可能要等到等一下比賽才有特別感覺。」

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王威晨透露，12強賽開打前就有個小小的目標和夢想，就是能取得明年奧運門票，很開心12強賽能打到東京，目前達到階段性目標，還是要繼續做好準備。

王威晨大學曾因比賽導致腳傷，中職選秀第13輪指名加盟中信兄弟，後來連拿兩屆盜壘王，並首次入選成棒國家隊，醜小鴨變天鵝。

王威晨表示，當初腳傷休很久，是棒球生涯最大低潮，也很坎坷地進職棒，在經歷大低潮後再爬起來，進入夢想的國家隊，特別珍惜，不會忘記當初在二軍努力的歲月。

王威晨從小看「恰恰」彭政閔打球長大，視他為偶像，進職棒成為「同事」，王威晨表示，彭政閔原本是母隊中信兄弟指標人物，這次國家隊有不少兄弟球員（6人）入選，擔任教練的彭政閔在陣中，給他們心理很大安定力量，「是最大指標人物。」

王威晨說，原本彭政閔當球員，沒有太多時間聊聊，如今成為教練，兩人談話時間變多了，主要是分享國際賽經驗，幫助不小。

彭政閔。（資料照，記者塗建榮攝）

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