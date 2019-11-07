12強》江少慶和張奕的差別 王建民說給你聽

王建民點出張奕（左）與江少慶的差異。（資料照）

〔記者倪婉君／台中報導〕台灣隊預賽2連勝，江少慶和張奕的表現有目共睹，身為牛棚教練的王建民成為重要推手，他認為兩人表現都很棒，只是投球型態明顯不同：一剛一柔。

江少慶在首戰對波多黎各投6局只失分奪勝，不負「王建民二世」的封號，但王建民只希望江少慶做自己，還笑說：「他有江少慶的影子。」而非是王建民的影子，做好自己就好。

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至於昨役對委內瑞拉投出7局無失分的張奕，王建民也不斷給他心理建設。像9月赴日時正值張奕的低潮，王建民就對他說：「不要去想太多，投不好大部分都是一直去想壞的東西，要怎麼讓這些東西變得好的。」

講起來抽象，但王建民表示這就需要選手個人的努力，「越是往壞的想，壞的東西就會一直進來，要努力讓身體是愉快的、上場是快樂的。」像江少慶先發前兩天有些緊張，王建民也只是盡量讓他放鬆，也表示跟投手之間就是正常聊天，「在房間開開心心喝喝茶，讓他們放鬆。」

一個旅美、一個旅日，王建民認為江少慶和張奕兩人投起球來就有差別，「球質不一樣，變化球也有不同的風格，「少慶就是比較剛硬的型態，張奕就是比較柔軟。」建仔也強調，「我比較不會去碰日本投手的東西，因為我跟美國系統比較熟，可以溝通、調整，但日系我就不太會去碰。」

王建民。（記者林正堃攝）

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