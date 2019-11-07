冰球》女力強悍！ 台灣兩隊連袂晉級四強

台灣隊王璇。（冰球協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年台灣盃女子冰球邀賽，今繼續在台北小巨蛋冰上樂園舉行第2日賽程，台灣女子菁英隊以9：2大勝印度，緊接著U18中華隊以5：0重挫強敵泰國，地主中華隊連續兩天全勝，續保不敗金身連袂晉級四強準決賽，瞄準7日冠軍戰金牌。

U18台灣隊昨日擊敗奪冠大熱門澳洲後，今日對上球風剽悍的泰國隊，本屆泰國陣中擁有多名外援，儘管選手身材不如澳洲隊高大，但具備速度和力量，無論在進攻和防守上都是很大考驗。

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此戰開賽僅25秒，台灣隊靠著門前一波混戰，由王璇率先破門得分，取得夢幻般的開局；次節台灣隊繼續打速度戰，再次攻破泰國大門，比賽第33分鐘，泰國門將第一時間擋下射門，門前的王璇機敏補射得手，擴大至3分領先。

第三節台灣隊發揮體能優勢追加保險分，而泰國隊明顯體力耗盡，沒有太多威脅性的攻勢，終場就以5：0擊敗泰國闖進四強準決賽。

U18台灣隊前鋒王璇單場梅開二度，兩天比賽累積攻進4球，此役在開賽第25秒就打進致勝球，她則謙虛笑說：「比賽剛開始，身體還沒進入狀況，靠著本能反應進球。」王璇期待在本次台灣盃打出好成績，效法我國當家門神徐子庭，未來到美國女子冰球職業聯盟（NWHL）打球。

台灣女子菁英隊在本賽事展現驚人的進攻火力，昨日兩戰全勝合計狂攻12分。今日碰上冰球實力較差的印度隊，無疑就是一場火力示範，台灣隊攻勢流暢，進攻端多點開花，終場9：2大勝印度進入四強準決賽。

台灣隊女子菁英隊表現超乎預期，總教練尹安中大讚，「賽前認為台灣隊贏面大，但沒想到每場比賽都贏這麼多，表現都超水準，選手們鬥志高昂。」尹安中指出，這次球隊裡有很多打出驚奇的球員，首日比賽狂射7球的謝霓萱被點名進步最多，「她平時大多在南部自主訓練，很少上來一起練習，能有如此優異的表現，她的成長看得見。」

女子菁英隊、U18台灣隊不敗戰績完美，攜手晉級四強準決賽。女子菁英隊接下來將和泰國隊爭奪冠軍戰門票；U18台灣隊將於7日上午9點對決新加坡目標冠軍戰。

U18台灣隊力克泰國。（大會提供）

U18台灣隊打進四強準決賽。（冰球協會提供）

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