12強》還是贏不了日本！台灣缺乏關鍵一擊1：8落敗

台灣隊今欠缺關鍵一擊，圖為朱育賢3局滿壘打擊機會被三振。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界12強棒球賽B組預賽今展開壓軸好戲，奪下2連勝的台灣隊與日本隊正面對決、爭取以分組第1進軍複賽，不過台灣隊今天缺乏適時一擊、雖與日本隊同樣打出11支安打，但關鍵時刻幾乎都留下殘壘，終場就以1：8輸球，最後預賽戰績2勝1負，以分組第2晉級。

台灣隊先發投手廖乙忠首局就出現狀況，2出局後先保送近藤健介，接著讓鈴木誠、吉田正尚連續安打，日本隊先馳得點攻下2分。廖乙忠投完2局失2分後退場，接著台灣隊祭出牛棚車輪戰，王宗豪3局挨了鈴木誠也一發2分砲後退場，胡智為接下長中繼角色，登板3.2局被丸佳浩敲安失掉1分非自責分，8局打完台灣以0：5落後。

請繼續往下閱讀...

9局上林凱威登板僅解決1人次，留下一二壘上的跑者，陳禹勳讓鈴木誠也敲出帶有1分打點的安打，2出局後源田壮亮再敲2分打點的三壘安，日本隊單局再攻3分，拉開領先差距。

台灣隊先發投手廖乙忠2局失2分。（記者廖耀東攝）

日本隊鈴木誠也敲2分砲。（記者廖耀東攝）

王宗豪被轟兩分砲。（記者廖耀東攝）

台灣隊也在首局就有攻勢，1局林泓育在1壘有人情況敲出右外野方向深遠飛球、可惜因為大逆風在全壘打牆前落地，形成深遠一壘安、沒能追平比數。此後，台灣隊幾乎局局都能有攻勢，但在得點圈有人情況下總缺乏關鍵一擊，僅靠著王柏融與張進德在9局下的安打，打下第1分，避免被完封。

林泓育首局敲出深遠飛球，但因逆風僅形成一壘安打。（記者廖耀東攝）

王柏融在4局突破安打荒。（記者廖耀東攝）

總教練洪一中比賽過程中表情沈重。（記者廖耀東攝）

日本隊先發今永昇太今3局被敲4安、飆出4次三振無失分，接替登板的牛棚投手包括大野雄大、山岡泰輔、甲斐野央、岸孝之等投手都未失分，僅山本由伸在9局失掉1分。

日本隊獲勝，以分組第一晉級。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法