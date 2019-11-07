冰球》「冰球甜心」好夯 單身王心妤：最愛的還是它

冰球甜心王心妤。（協會提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年台灣盃女子冰球邀請賽，女子菁英隊9：2擊敗印度，小組賽3場全勝，挺進準決賽。

「冰球甜心」前鋒王心妤是今年冰球世錦賽的國手之一，但本屆狀況欠佳，射門超過10次都無法破門，她透露，「很多球都差一點點，可惜角度太高，回家都懊惱很久。」

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身高僅153公分的王心妤，在場上身材居於劣勢，但速度是女子菁英隊最快的球員，仍在場上佔有一席之地。

她表示，「之前腿部有開過刀，但現在已痊癒。利用這次的比賽，增添許多經驗；我的反應不夠快，有些球無法在第一時間作出判斷，這都是我未來要更加進步的部分。」

23歲的王心妤外型可愛、個性開朗，隊友爆料，她私底下很多人追。但她笑說，「生活重心都放在冰球，所以沒有心思談戀愛，也沒交過男友。我也很愛戶外運動，常去浮潛，或是去海泳，所以也沒多餘的時間談感情。」

讀於中國科技大學設計系大四的王心妤，未來夢想當一名設計師，現在已接了不少設計工作，「冰球和設計都在我未來藍圖之中，但要繼續打球，就必須有收入來源；希望畢業後能維持球員身分，因為站在冰球場上，是我生活中最快樂的事。」

冰球甜心王心妤。（冰球協會提供）

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