12強》日本隊內野魔術師美技連發 網友嘆「這就是實力差距」

〔體育中心／綜合報導〕日本隊昨8：1擊敗台灣隊，順利以分組第1進軍複賽，除打線能屢屢在關鍵時刻建功，守備上也有亮眼表現，其中二壘手菊池涼介更展現大聯盟等級守備，讓緊盯比賽的台灣網友讚嘆不已。

菊池涼介昨役攻守俱佳，不僅4打數2安打跑回2分，鎮守二壘的他更展現行雲流水的守備，昨天比賽6局下半兩出局後，岳東華代打敲安上到一壘，接下來輪到近況火燙的核彈頭王威晨，他在2好2壞後擊出二壘方向滾地球，菊池迅速移動到位單手接球後，直接用手套拋往一壘，順利刺殺掉快腿王威晨。

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7局下，日本隊換上甲斐野央登板，1出局後台灣隊長胡金龍擊出中間方向滾地球，眼看就要穿越形成安打，菊池一樣快速移動到位並以滑接的方式將打者刺殺出局，這兩次的美技也都登上12強的推特，並被官方大讚是「魔術師」與「一堵高牆」，守備能力大受好評。

而心繫比賽的台灣球迷們，也指出這就是兩隊的差距，台灣隊二壘手林立昨在6局上發生守備失誤，讓打擊的坂本勇人成功站上一壘，最後他靠著丸佳浩的安打回來得分。隨後一樣是6局，林立在一出局一二壘有人時接殺松田宣浩的飛球後，原本有機會傳二壘抓雙殺，但球傳偏所以未能成功，最後該局胡智為K掉山田哲人，化解危機。

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林立昨在6局將球傳偏沒能完成雙殺。（資料照，記者林正堃攝）



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