黑白色水痕的網球故事 高中生獲「國際攝影界奧斯卡」獎成台灣之光

黃越謙用手機，捕捉網球場下過雨的情境。（黃越謙提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕「一顆網球，黑白色的水痕灑落在球場上。」這是一名高中生表達出的內心世界，用手機攝影，捕捉真實的瞬間，用影像說故事，同時希望能回饋社會。

東海大學附屬高中三年級黃越謙，兩件作品在本週都獲得「國際攝影界奧斯卡」之稱的IPA國際攝影大賽「榮譽獎」，揚名國際。今天將在母校舉行「聽說…人類是群居動物」的手機攝影個展，同時舉辦義賣會，期盼作品能引起共鳴，同時還能做公益。

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黃越謙對於影像和畫面特別敏銳，黃媽媽透露，他3歲時就會觀察到細微事物的變化，讓家人驚訝不已。4歲時，擔任商業攝影的舅舅給他一台相機，意外開啟黃越謙的攝影之路。

「捕捉生活的瞬間，隨興、無主題式的拍照。」是黃越謙的堅持。但作品抽象，在國內卻不受青睞，多次投稿都沒有得名，但並沒有因此澆熄黃越謙對拍照的熱情。

「Disconnected」獲IPA國際攝影大賽專業組榮譽獎。（黃越謙提供）



能獲得IPA國際攝影大賽「榮譽獎」純屬偶然，在舅舅的慫恿下，黃越謙直到最後一天才投稿。他透露，「其實當時完全沒有想參賽的想法，覺得報名費有點貴，甚至連分組都不清楚，跳過學生和業餘組，直接挑戰專業組；得知得獎當下，全家都喜出望外。」

黃越謙國小三年級就開始打網球，高中時也會拍攝班際籃球賽與田徑賽，精準捕捉到運動瞬間，深受老師和同學的喜愛。他笑說，其實沒有刻意要拍什麼主題，純粹喜歡攝影，未來希望能走新媒體藝術或電影科系，將興趣結合學業和職業。

黃越謙說，「我從小就很愛發呆，觀察人群和生活的變化，也養成敏銳的觀察力，可能因此對捕捉瞬間畫面，特別有想法。」

作品「Mess」獲IPA國際攝影大賽專業組榮譽獎。（黃越謙提供）

國中時期看電影就會注意畫面的變化，觀察分鏡的技巧，黃越謙還會抽空寫影評。黃媽媽認為，對影像的敏銳度很難培養，可能也是一種天分。

作品受到國際肯定，黃越謙也決定提前圓夢，「我從小就很喜歡幫助弱勢，就算零用錢不多，看到有需要幫忙的人，我都不吝嗇捐款。所以這次利用個展，募集更多的資金，幫助更多需要的人。

本次個展將在東海大學附屬高中的展覽廳舉行，總計將展示超過80張作品，也都會沖洗的相片。得獎兩張20寸，價格約在1000元左右，其餘的相片是10*12寸，售價約400元。黃越謙說，希望這些照片能給社會新的啟發，同時也能將感動，轉化成愛，送到每一個角落。

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

黃越謙捕捉生活周遭的瞬間，受到國際肯定，成為台灣之光。（黃越謙提供）

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